В Липецке впервые представят полусценическую версию «Свадьбы Фигаро»

В Липецке артисты государственной филармонии и студенты оперного театра-студии имени Ю. Сперанского Российской академии музыки впервые представят оперу Моцарта «Свадьба Фигаро».
Спектакль будет представлен на музыкальном фестивале Моцарт-фест 25 декабря, передает
ТАСС.
По словам пресс-секретаря Липецкой филармонии Юлии Кондратьевой, впервые на Моцарт-фесте пройдут пять концертов, два из них — концерты симфонического оркестра Липецкой филармонии.
«Впервые в Липецке будет поставлена полусценическая версия оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта. Для этого приедут студенты оперного театра-студии имени Юрия Сперанского Российской академии музыки имени Гнесиных. А 27 января, в день рождения Моцарта, прозвучат "Пражская симфония" и концерт № 23 для фортепиано с оркестром с солистом Владимиром Сушковым», — приводит агентство слова Юлии Кондратьевой.
Моцарт-фест в Липецке продлится до 31 января. Мероприятие приурочено ко дню рождения Вольфганга Амадея Моцарта.
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