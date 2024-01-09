Музей Победы представит программу к Старому Новому году

Музей Победы подготовил концертную программу и новогоднюю выставку к Старому Новому году, передает пресс-служба учреждения.



Праздничный концерт пройдет 13 января в Зале Полководцев. В рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы» выступит вокальный коллектив «Мастерская голоса «Путеводная звезда» из Одинцова.



В программу войдут песни «Вставало ясно солнышко», «Эхо любви», «Рыба-солнце», «Зима-красавица», «Девочка из фильма» и другие эстрадные композиции.



Для желающих также будет работать выставка «Новый год. Тыл приближает Победу». Проект рассказывает о том, как в годы Великой Отечественной войны в нашей стране готовились к встрече главного зимнего праздника. В экспозицию вошли игрушки из картона, ваты, стекла, фольги середины XX века, подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий, тематические формы для кондитерского производства.









Фото: пресс-служба Музея Победы