Театр имени Маяковского запустил спецпроект «Маяковское чаепитие»

Артисты, режиссеры, писатели и блогеры приняли участие в спецпроекте Театра имени Маяковского «Маяковское чаепитие», передает пресс-служба театра.



«Артисты, режиссеры, писатели, психологи, блогеры и руководители крупных брендов встречаются, чтобы поговорить о современном театре и его зрителях, детском театре, сотрудничестве культуры с бизнесом, театральном этикете и современной драматургии», — указано в сообщении.



Первый выпуск спецпроекта представлен в сообществе театра в VK, там же позже появятся еще три выпуска.



Первый выпуск получил название «Современная проза в театре». Его участниками стали художественный руководитель Театра имени Маяковского Егор Перегудов, режиссер Сергей Тонышев, драматург Дмитрий Данилов, писательница Ася Володина и издатель Елена Шубина.



Выход второго выпуска запланирован на 19 января, третьего — на 16 февраля, четвертого — на 1 марта.









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