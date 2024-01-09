Уэс Андерсон начнет съемки нового фильма весной

Американский кинорежиссер Уэс Андерсон приступит к съемкам новой картины весной этого года, передает Word Of Reel.



По информации издания, режиссер приступит к съемкам новой картины уже через несколько месяцев, скорее всего в конце весны.



Название новой картины и ее сюжет держатся в секрете, однако сам Андерсон ранее сообщал, что планирует снять мрачную шпионскую историю об отношениях отца и дочери.



Главную роль в картине сыграет Бенисио дель Торо, второстепенная роль достанется Майклу Сере.



Сценарий проекта был написан режиссером совместно с Романом Копполой еще до забастовки сценаристов в США. Изначально планировалось начать съемки картины осенью 2023 года.









Фото: скриншот видео The Qirky World of Wes Anderson/YouTube