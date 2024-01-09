В Пулково задержали солиста группы «Щенки»

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сегодня ночью в аэропорту Пулково сотрудники полиции задержали данного гражданина, который пытался вылететь из Санкт-Петербурга в Свердловск, а затем в Казахстан», — говорится в сообщении.Отмечается, что музыканта доставили в полицию Калининского района. Против фронтмена «Щенков» возбуждено административное производство по статье о мелком хулиганстве.«Его поместили в камеру для административно задержанных. С утра с ним проводятся процессуальные действия, после чего он будет административно передаваться в следственные органы СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сообщил источник.Выступление группы «Щенки» прошло в ночном клубе MOD. Во время концерта лидер группы вышел на сцену в одном носке, которым были прикрыты его гениталии.