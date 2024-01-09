Кассовые сборы в новогодние дни составили рекордные 5,8 млрд рублей

В новогодние праздники в кинотеатрах России побывали 14,8 млн человек.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.



Сообщается, что кассовые сборы в период новогодних праздников составили рекордные 5,8 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей превзошло показатель 2023 года.



Самой успешной в прокате стала комедия Клима Шипенко «Холоп 2». Фильм посмотрели 6,5 млн зрителей, ее сборы составили 2,6 млрд рублей.



На втором месте по сборам — фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты». Кассовые сборы картины составили 1,96 млрд рублей.



На третьей строчке — анимационная лента «Три богатыря и Пуп Земли». Картину в новогодние праздники посмотрели 1,8 млн зрителей, а кассовые сборы составили 614 млн рублей.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova