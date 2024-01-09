В Красноярске пройдет масштабный фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов»

В Красноярске пройдет фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов».



Мероприятие пройдет в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Откроет фестиваль гала-концерт, посвященный 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова.



«С 20 января по 25 апреля 2024 года в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского будет проходить масштабный фестиваль "Парад звезд в оперном. Словцов". В программе — спектакли, концерты, познавательные мероприятия с участием красноярских и приглашенных музыкантов. Откроет фестиваль гала-концерт, посвященный 180-летнему юбилею Николая Римского-Корсакова, которое отмечается в этом году», — рассказали в театре.



В программу выступления войдут арии, дуэты, ансамбли, инструментальные фрагменты из опер, романсы.



В рамках фестиваля запланированы премьеры опер «Орфей и Эвридика» и «Манон», концерты, посвященные камерной музыке Мусоргского.









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