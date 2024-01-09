Общие сборы российских кинотеатров в 2023 году превысили 40 млрд рублей

09.01.2024
Общие сборы российских кинотеатров в 2023 году составили 40 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в публикации
РБК, посвященной исследованию кинорынка на основе статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Сообщается, что совокупные сборы топ-20 самых кассовых картин в российском прокате составили 20,9 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составлял 11,2 млрд рублей.
Как сообщила на пресс-конференции, посвященной российскому кинематографу, вице-премьер Татьяна Голикова, совокупные сборы всех фильмов, вышедших в официальный прокат, составили более 40 млрд рублей. При этом 28 млрд рублей из них обеспечили российские фильмы.
В 2022 году общая касса составляла 23,7 млрд рублей, а доля российских лент в ней — 10,4 млрд рублей.
Самыми кассовыми фильмами минувшего года стали «Чебурашка», «По щучьему велению», «Вызов».
Фото: Pixabay.com