Поэт и публицист Лев Рубинштейн госпитализирован в Москве после ДТП.



Об этом на своей странице в соцсети написала Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского.



«Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе (НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. — Прим. ред.), в тяжелом состоянии», — указано в публикации.



Журналист Игорь Иртеньев сообщил, что Рубинштейну сделали операцию.



Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ имени М.А. Шолохова. В 1970-е годы Рубинштейн стал одним из основоположников московского концептуализма и придумал особый жанр — стихи на карточках.









Фото: скажи Гордеевой/YouTube











