Более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве в 2023 году

09.01.2024

Более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве в 2023 году
Более 200 памятников архитектуры отреставрировано в Москве в 2023 году.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«В 2023 г. привели в порядок и вернули исторический облик еще 220 памятникам архитектуры разных эпох. Это наш вклад в реализацию национального проекта "Культура"», — указано в сообщении.

По словам Собянина, в число отреставрированных памятников архитектуры вошли здание Театра эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон № 66 на ВДНХ, монумент «Покорителям космоса», фасады Нового собора, древние башни Донского монастыря.

Мэр указал, что в последние годы в порядок были приведены 2,1 тысячи объектов культурного наследия.


Фото: скриншот видео телеканала Москва 24