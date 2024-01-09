Более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве в 2023 году

Более 200 памятников архитектуры отреставрировано в Москве в 2023 году.



Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.



«В 2023 г. привели в порядок и вернули исторический облик еще 220 памятникам архитектуры разных эпох. Это наш вклад в реализацию национального проекта "Культура"», — указано в сообщении.



По словам Собянина, в число отреставрированных памятников архитектуры вошли здание Театра эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон № 66 на ВДНХ, монумент «Покорителям космоса», фасады Нового собора, древние башни Донского монастыря.



Мэр указал, что в последние годы в порядок были приведены 2,1 тысячи объектов культурного наследия.









Фото: скриншот видео телеканала Москва 24