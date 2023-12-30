Узнать о крупнейших выставках 2024 года можно в самом центре Москвы

На медиа-фасаде МИА «Россия сегодня» в течение всех праздников будут показывать слайды с рассказом о самых ожидаемых проектах нового года и главных событиях в музейной сфере, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.





«Россия — сокровищница великих шедевров. Коллекции наших музеев — национальное достояние страны. Проведите будущий год вместе с искусством», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.





Больше о самых знаковых событиях в мире российских музеев можно узнать на медиапортале « Музейные маршруты России » на сайте РИА-Новости — официальном инфопартнере проекта.









Фото: Телеграм-канал Министерства культуры России