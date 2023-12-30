В новогодние праздники в Третьяковке пройдут выставки, экскурсии и кинопоказы

Третьяковская галерея подготовила большой гид по выставкам и событиям, которые состоятся в новогодние каникулы, сообщает Телеграм-канал Третьяковки.











В Инженерном корпусе проходят выставки «Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения» и «Александр Пономарев. «Я безумен только в норд-норд-вест». Новая Третьяковка приглашает на выставки «Николай Рерих», «Русская и грузинская средневековая живопись в наследии А.Н. Овчинникова», «Дети Великой Отечественной» и «От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию города Перми».







В Западном крыле Новой Третьяковки работают выставки «Век спорта. К 100-летию московского спорта», «Виктор Казарин. Структуры непокоя» и «Свет».







Кроме того, в период новогодних праздников со 2 по 7 января запланированы экскурсии в Западном крыле Новой Третьяковки. В Западном крыле также покажут «Рождество в подарок» – фильм на итальянском языке с русскими субтитрами, в Инженерном корпусе представят кинопрограмму «Новогодние музыкальные киноподарки».





Новогодняя программа пройдет и в музее Павла и Сергея Третьяковых.













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В историческом здании в Лаврушинском переулке развернута постоянная экспозиция «Шедевры русского искусства XI – начала XX века», а также выставки «Герои и современники Серебряного века» и «Александр Иванов – мастер рисунка. Эскизы и этюды к картине «Явление Христа народу».