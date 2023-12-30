В Москве на новогодних каникулах пройдет около тысячи культурных мероприятий

Московские библиотеки, парки и кинотеатры с 1 по 8 января приглашают всех желающих на свои новогодние мероприятия. На большинство из них вход свободный, нужна лишь предварительная регистрация, сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.





«Культурная программа на каникулах включает порядка тысячи событий. Среди них новогодние представления, творческие занятия и шоу-программы. Москвичи и туристы смогут, к примеру, расписать новогодние игрушки, сходить на концерты или посмотреть любимые фильмы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В саду «Эрмитаж» проходит зимний фестиваль. С 2 по 7 января гостей приглашают посмотреть спектакли и присоединиться к мастер-классам. Вход свободный.

В выставочном центре парка «Фили» 3 января начнется спектакль. А 5 января на льду катка «Полярный» покажут интерактивную программу «Снеговик-шоу», вход свободный.

На льду катка Дружбы в парке 50-летия Октября 4 января состоится ледовая постановка анимационного мюзикла по мотивам сказки «Бременские музыканты».

2 января в библиотеке № 240 и 3 января в библиотеке № 225 имени М.Н. Задорнова состоятся вечеринки с танцами. В библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина 5 января представят спектакль о том, как поход за новогодней елкой может обернуться целым приключением.

Детская библиотека № 236 приглашает юных читателей на «Праздник елки и зимы». В конце состоится мастер-класс, на котором научат создавать поделки в технике объемной аппликации.

5 января в Доме культуры «Капотня» и 6 января в Культурном центре им. И.М. Астахова пройдет музыкальный спектакль «Золушка».

6 и 7 января на девяти площадках сети «Москино» зрители увидят программу, в которую вошли классические картины отечественного и зарубежного кинематографа. Вход свободный, по предварительной записи — зарегистрироваться можно на сайтах самих площадок в разделе «Расписание».













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