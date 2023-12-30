Фильм «Майор Гром: игра» выйдет в кинотеатрах в мае 2024 года

Фильм «Майор Гром: игра» — продолжение экранизации серии комиксов издательства Bubble о майоре петербургской полиции Игоре Громе — выйдет в прокат 23 мая 2024 года, сообщает ТАСС.







«Майор Гром: игра» станет главным летним блокбастером в российском прокате. Рекламный ролик с датой премьеры зрители кинотеатров увидят уже на новогодних каникулах.





После кинотеатрального проката новая часть о майоре Громе выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».





Сюжет «Игры» разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. Санкт-Петербург оправился от потрясений, Разумовский оказался в психиатрической лечебнице, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе.





Идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.









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