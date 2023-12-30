Российские музеи подготовили насыщенную программу на январские праздники — Минкультуры России

Федеральные музеи проведут семейные и детские мероприятия, мастер-классы по изготовлению старинных новогодних игрушек, рождественские балы, этнографические экскурсии и тематические экскурсии со сказочными персонажами, сообщается на сайте Минкультуры России.





Музей-заповедник «Кижи» представит специальную праздничную программу на острове. Автобусное путешествие по Заонежью, далее — на судне на воздушной подушке по заснеженному Онежскому озеру. Во время обзорной экскурсии гостей познакомят с жемчужиной русского деревянного зодчества — ансамблем Кижского погоста — восьмым чудом света, занесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После экскурсии всех ждет праздничная программа в старинном крестьянском доме у теплой печи.





На увлекательную экскурсию «Новогодние истории» с 3 по 5 января приглашает музей современной истории России. Участники программы познакомятся с исторической традицией празднования Нового года и Рождества в России. Экскурсия завершится в мастерской винтажных игрушек, где ребята сделают своими руками ёлочное украшение в традициях XIX-XX веков.





Парковый бал-маскарад «Под рождественской звездой» пройдет в музее-усадьбе «Остафьево». Гостей ждет масштабный праздник с музыкальным сопровождением и актерами в исторических костюмах и эффектным световым куполом над бальной площадкой. А на чайной станции «Московское чаепитие» 3, 4 и 8 января можно угоститься вкусным ароматным напитком и узнать, кто привез чай в Императорскую Россию.





Другие подробности, как встретить Новый год и отметить Рождество, читайте на сайте Минкультуры России









Фото: официальный сайт Министерства культуры России