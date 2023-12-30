Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Больше 220 тысяч человек приняли участие в голосовании проекта «Активный гражданин» на тему любимых павильонов, фонтанов и исторических входов ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.





Среди отреставрированных павильонов в тройке лидеров оказались: № 1 «Центральный», № 34 «Космос» и № 11 «Металлургия».





Лучшими из обновленных фонтанов стали: «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос».





По историческим входам Выставки, которые специалисты привели в порядок, места распределились так: «Главный вход», «Северный вход» и «Южный вход».





С 2014 года ВДНХ переживает настоящую эпоху возрождения. Реставрируются и возвращаются на прежние места памятники и шедевры искусства, открываются исторические павильоны. В них размещаются музеи, культурные и образовательные центры.





Уже готово больше 30 объектов культурного наследия.













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