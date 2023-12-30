Отменены выступления Киркорова и Лолиты на концерте «Зимнее Show»

С 2014 года ВДНХ переживает настоящую эпоху возрождения.
Вместо них выступят Люся Чеботина, Хабиб и Burito.
Фильмы можно будет бесплатно посмотреть в павильоне «Наша культура».
Он играл антагониста Кайло Рена в новой трилогии «Войн».
Создатели анимационной франшизы готовят сразу несколько новых фильмов, которые продолжат историю пол...
С 2014 года ВДНХ переживает настоящую эпоху возрождения.
Вместо них выступят Люся Чеботина, Хабиб и Burito.
Фильмы можно будет бесплатно посмотреть в павильоне «Наша культура».
Он играл антагониста Кайло Рена в новой трилогии «Войн».
Создатели анимационной франшизы готовят сразу несколько новых фильмов, которые продолжат историю пол...
На ней представили коллажи с изображением палат в разное время, а также реконструкцию системы канали...
В программу мероприятия войдут вальс цветов, танец Феи Драже, арабский, русский и китайский танцы.
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Звезда фильма «По щучьему велению» и сериала «Слово пацана» поделился планами в интервью.
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Реставрацию приурочили к 125-летию театра и 160-летию со дня рождения режиссера.
Шедевры русских мастериц разных веков можно увидеть с 29 декабря.
30.12.2023