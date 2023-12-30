Отменены выступления Киркорова и Лолиты на концерте «Зимнее Show»

Артисты Филипп Киркоров и Лолита Милявская не выступят на «Зимнем Show» в Московской области на концертной площадке «Live арена», сообщает ТАСС.





«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия «Зимнее Show», которое состоится 01.01.2024 на «Live арене». Шоу пройдет в классическом формате новогоднего концерта. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», — сообщается на сайте площадки.





Выступления артистов Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова в программе остаются.













Фото: Philipp Kirkorov/YouTube