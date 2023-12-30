В Москве готовится шоу к 110-летию Сергея Михалкова

Новогоднее шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...» к 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова стартует в Москве с 30 декабря, сообщает ТАСС.





Шоу рассчитано на зрителей старше трех лет. Оно будет проходить два раза в день во время новогодних каникул.

История выстроена на 14 номерах, в том числе акробатических, танцевальных, мюзикловых. В постановке задействованы более 40 артистов театра, цирка, мюзикла и шоу-балета. В шоу можно будет увидеть декорацию дома-высотки в Москве.

В центре повествования — персонаж стихотворений Сергея Михалкова Дядя Степа и его антагонист Звездопадов. Роль Дяди Степы исполнит актер Московского академического театра имени Вл. Маяковского Никита Языков, его антагониста — актер Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Георгий Перадзе.

Сергей Михалков (1913-2009) — писатель, поэт и драматург, автор 200 басен, 40 сценариев к мультфильмам, 9 сборников стихотворений. На его произведениях воспитывалась вся страна.