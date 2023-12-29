В Омске открылась выставка «Посвящение космонавтике» в рамках проекта Русского музея

Мультимедийная выставка «Посвящение космонавтике» открылась в Омске к 60-летию со дня первого полета в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.





Впервые выставка была представлена в Санкт-Петербурге. Затем она переместилась в Кемерово, где прошла с большим успехом. Также проект побывал в Новосибирске, Томске и Алтайском крае. Сейчас выставка ждет своего зрителя в Историческом парке «Россия – моя история» в Омске.





Мультимедийный проект создан специалистами Русского музея при участии современных художников и музыкантов. Экспозиция состоит из четырех разделов. Каждый блок посвящен различным историям взаимоотношений человека, космоса и искусства.





Зрители увидят работы Дмитрия Матковского, техно-арт-объекты Виталия Виноградова, произведения междисциплинарного художника Леры Нибиру, а также мультимедийную композицию по мотивам картин космонавта Алексея Леонова. Создавали ее художники Олег и Елена Заковряшины и коллектив Центра мультимедиа Русского музея.









Фото: YouTube