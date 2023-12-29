Певец Александр Васильев найден мертвым в Якутске

Правоохранители обнаружили молодого певца и актера Александра Васильева (Alex Khan) убитым в квартире в Якутске. Такую информацию журналистам подтвердил источник в органах.





Тело Александра Васильева было найдено в квартире на улице Петра Алексеева, передает РИА Новости





«Его зарезали. Предварительно, подозреваемый - отец одного из его друзей. Мужчина после убийства покончил с собой», — уточнил информатор.





По данным источника, возбуждено дело об убийстве. Согласно официальным сведениям следственного управления СК РФ по Якутии, тело 27-летнего мужчины найдено с колото-резаным ранением в области грудной клетки. Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, необходимые для следствия. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента, добавили в СУСК.









Фото: АГН Москва