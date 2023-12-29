В Уфе завершился юбилейный Зимний фестиваль Госоркестра Башкортостана

Юбилейный V Зимний фестиваль Государственного академического симфонического оркестра Башкирии состоялся в Уфе. Мероприятие стало музыкальным посвящением композитору Сергею Рахманинову, чье 150-летие мир отмечает в 2023 году.





На полях фестиваля выступили: заслуженный артист России Александр Гиндин, народный артист России Владимир Овчинников, лауреаты международных конкурсов Станислав Корчагин и Филипп Копачевский, заслуженная артистка Башкирии Шаура Сагитова. Пианисты вышли на сцену с Госоркестром республики, информирует «Молодежная газета»





Гендиректор коллектива и народный артист Башкирии Артур Назиуллин отметил, что в этом году фестиваль вышел далеко за пределы республики. По его словам, 1 декабря был открыт виртуальный концертный зал Госоркестра.





«Высокая академическая культура нашей республики получила возможность трансляции на весь мир», — подчеркнул Назиуллин.





Гендиректор оркестра добавил, что удалось объединить творчество Рахманинова в череде концертов фестиваля, где под управлением Дмитрия Крюкова участвовали «прекрасные солисты», с возможностью представить их максимальной аудитории как оффлайн, так и онлайн.









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