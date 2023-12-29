Группа «Кипелов» приурочила выход нового сингла к 80-летию Курской битвы

Группа «Кипелов» выпустила предновогодний сингл. Премьера альбома состоялась в пятницу, 29 декабря.





Коллектив выпустил песню под названием «Весы Судьбы». Выход альбома приурочен к 80-летию Курской битвы. Также вышло видео на песню с кадрами взрывов и военных сражений.





«Весы Судьбы» стали заглавной композицией из мини-альбома группы, который выйдет в 2024 году. Также в пластинку войдут песни Intro, «Ночь в душе твоей», «Твой путь» и «Хранитель Света».





По данным агентства InterMedia, за сведение треков релиза отвечает Майк Фрейзер. Саунд-продюсер известен благодаря сотрудничеству с AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Franz Ferdinand.









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