Более 50 тысяч зрителей посетили Псковский академический театр драмы имени Пушкина

Более 50 тысяч зрителей побывали в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина в 2023 году. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».





Публика театра увидела 420 спектаклей в уходящем году. Всего в Псковской драме побывало более 50 тысяч зрителей. Средняя посещаемость держалась у отметки 90%, а в некоторые месяцы достигала 95% и выше.





В 2023 году театр представил четыре премьеры, первая из которых – «Лягушки» в постановке Никиты Кобелева. Вторая – спектакль «Говорит Москва» Александра Суховского по пьесе Юлии Поспеловой. Маленькие зрители увидели беби-спектакль «Большое космическое путешествие» по Петру Вяткину в постановке Александры Ловянниковой. Перед Новым годом состоялась премьера музыкально-поэтического вечера «Фламенко».





В этом году Псковский театр драмы провел три масштабных фестиваля и региональный конкурс. Также состоялись гастроли коллектива.









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