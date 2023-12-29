В Москве завершилась реставрация памятника на могиле Станиславского

Реставрация места захоронения выдающегося актера и режиссера Константина Станиславского на Новодевичьем кладбище в Москве завершилась. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.





В этом году исполнилось 160 лет со дня рождения актера, режиссера, педагога, реформатора и театрального теоретика Константина Станиславского, напомнил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. По его словам, во время работ по реставрации надгробия на Новодевичьем кладбище специалисты расчистили поверхности стелы, цветников и надгробной плиты.





«Нанесли защитные составы, заделали швы, устранили все существующие дефекты, восполнили утраты и укрепили памятник, чтобы и дальше память об этом выдающемся деятеле искусства сохранялась», — привели в пресс-службе комментарий Емельянова.





Работы приурочены не только к 160-летию со дня рождения режиссера, но и к 125-летию Московского художественного театра (МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького). На надгробии размещена информация о годах жизни Станиславского, его супруги, знаменитой актрисы и народной артистки РСФСР Марии Лилиной, а также их детей – Киры Алексеевой-Фальк и Игоря Алексеева.









Фото: YouTube