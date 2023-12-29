В Суздальском кремле в канун Нового года открылась выставка «Красота»

Выставка шедевров русских мастериц разных веков под названием «Красота» открылась в Суздальском кремле 29 декабря. Об этом сообщили в Минкультуры России.





На сайте ведомства уточнили, что выставка будет открыта до 15 марта 2024 года. В экспозицию вошли 66 предметов из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которые представляют собой шедевры золотного шитья. Посетители увидят произведения высокой культуры, говорится в сообщении министерства.





Также зрители получат знания о том, как предки понимали красоту. По прежним меркам, красная девица – статная девушка с румянцем во всю щеку, соболиными бровями, длинной толстой косой, в наряде, которые подчеркнул бы ее данные наилучшим образом. На выставке представлены и высокие кокошники, тяжелые серьги и украшения для волос, рубахи с широкими присборенными рукавами, длинные яркие сарафаны.









Фото: Минкультуры России