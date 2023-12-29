Дом-музей Салтыкова-Щедрина в Кирове откроется после реставрации к лету 2024 года

Дом-музей Салтыкова-Щедрина в центре Кирова распахнет двери после реставрации к лету 2024 года. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.





Губернатор Александр Соколов проверил ход реставрационных работ в Доме-музее М. Е. Салтыкова-Щедрина. Глава региона уточнил, что его реставрируют к юбилею Кирова. Город отметит 650-летний юбилей в 2024 году.





«Здание располагается на пересечении основных туристических маршрутов в историческом центре Кирова. Здесь Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин прожил семь лет. Дом неплохо сохранился до наших дней», — привели в пресс-службе комментарий Соколова.





Интерьерный комплекс музея временно работает на улице Спасская, 6 – главное здание областного краеведческого музея.









Фото: YouTube