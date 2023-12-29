В Омске украсили 18-миллиметровую елку микроскопической гирляндой

Омский мастер Анатолий Коненко поставил очередной рекорд. Микроминиатюрист сделал 18-миллиметровую елку и нарядил ее настоящей гирляндой.





По словам мастера, он «провозился» целую неделю, но у него все получилось. Гирлянда вышла как «взрослая».





«Сияет разноцветными огнями. Работает от обычной домашней сети», — рассказал Анатолий Коненко « Российской газете ».





Гирлянда состоит из 68 лампочек. Каждая из них размером всего в полмиллиметра. Праздничная композиция дополнена надписью «С Новым годом». Мастер выгравировал ее на рисовом зерне.









Фото: YouTube