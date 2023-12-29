Роман Ковриков стал новым гендиректором музея-заповедника «Петергоф»

Новым генеральным директором музея-заповедника «Петергоф» стал Роман Ковриков. Об этом сообщила директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Елена Харламова.





Роман Ковриков с 2022 года был временно исполнявшим обязанности генерального директора. Елена Харламова в рамках заседания по видеосвязи представила его коллегам в новой должности.





«Уверена, что для коллектива это радостное событие, потому что вы друг друга прекрасно знаете, давно вместе работаете и сделали уже много хороших проектов. ГМЗ «Петергоф» последние годы держит лидерство по посещаемости и является самым посещаемым федеральным музеем в России. Будем и в дальнейшем активно развивать музей. Чтобы сделать его еще боле популярным и комфортным для посетителей», — сказала она.





Музейная карьера Романа Коврикова началась в 2000 году в ГМЗ «Царское Село». Тогда он участвовал в проекте воссоздания Янтарной комнаты Екатерининского дворца. С 2010 года работал в ГМЗ «Петергоф» под руководством Елены Кальницкой. Ковриков возглавлял службу приема и обслуживания посетителей. С 2014-го он стал заместителем гендиректора по культурно-просветительской работе. Также Ковриков стал лауреатом премии Правительства РФ в области туризма за реализацию Национальной программы детского туризма.





«Спасибо большое Министерству культуры за оказанные доверие и поддержку. Для меня очень важно сохранить нашу командную работу в музее, потому что высокие результаты можно достичь только вместе. Мы поставили себе высокую планку, которой будем соответствовать и дальше», — сказал Роман Ковриков.





Гендиректор ГМЗ «Петергоф» также отметил, что в 2024 году ключевым событием станет открытие Верхнего сада после масштабной и сложнейшей реставрации, которая проводится впервые за последние полвека.









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»