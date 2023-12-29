В Тульском музее оружия завершились детские представления «Морской поход Богатырского Шлема»

Фильм с Вином Дизелем «Риддик 4: Фурия» выйдет в 2025 году.
Гости и жители Петербурга смогут побывать на целой серии событий.
Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям оценил предложения по поправк...
Музей Победы сделал бесплатный вход для школьников, студентов и многодетных семей в последнее воскре...
Показатели сравнивали с 2022 годом.
Театрализованные представления проходили в течение шести дней.
Фильм с Вином Дизелем «Риддик 4: Фурия» выйдет в 2025 году.
Гости и жители Петербурга смогут побывать на целой серии событий.
Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям оценил предложения по поправк...
Музей Победы сделал бесплатный вход для школьников, студентов и многодетных семей в последнее воскре...
Показатели сравнивали с 2022 годом.
В Минкультуры России утвердили перечень проводимых на территории Российской Федерации международных ...
В 2022 году выручка составила 73 млн рублей, в 2021 — 61 млн рублей.
Колоссальный опыт и профессионализм принесут новый импульс развитию театрального искусства региона, ...
После встречи с детьми Дед Мороз отправился на экскурсию по стенду Московской области.
Заявление в Минкультуры было подано главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцие...
Сериал выйдет на платформе в День влюбленных 14 февраля.
Восемь федеральных музеев представили свои масштабные выставки в 23 городах — от Луганска до Владиво...
Первым спектаклем в абонементе в 2024 году станет «Волшебная флейта» Моцарта.
В 2023 году в стране действует 2278 кинотеатров и почти 6 тысяч залов.
Артистка умерла на 91-м году жизни.
К памятной дате оперная труппа театра подготовила концерт «Лизистрата и другие героини В.И. Немирови...
Смотр открылся в городе Котону.
Коллектив представит симфонические программы сочинений русских композиторов.
Новый выпуск выйдет на канале 20 января.
29.12.2023