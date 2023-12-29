В Тульском музее оружия завершились детские представления «Морской поход Богатырского Шлема»

29.12.2023

В Тульском музее оружия завершились детские представления «Морской поход Богатырского Шлема»
Более 3000 юных зрителей посетили детские театрализованные представления «Морской поход Богатырского Шлема». Об этом сообщил Тульский музей оружия.

В Зале Славы российского оружия у десятиметровой елки проходил сказочный интерактив для детей. Зрители спасли из морских глубин Новый 2024 год с ларцом, наполненным мечтами и желаниями, отметили в музее. Фотоотчет представлен в Telegram-канале учреждения.

Гости погрузились в чудеса мастерства оружейников, науки и техники. Музей представил оружие защиты родной земли и рассказал о чести и доблести российского воинства. За шесть дней в преддверии Нового года более 3000 детей побывали на представлениях.


Фото: YouTube