Стали известны сроки выхода нового «Риддика» с Вином Дизелем

Фильм «Риддик 4: Фурия» сейчас находится на стадии производства. Однако сроки его премьеры уже известны.





Картина с Вином Дизелем в главной роли выйдет в 2025 году. Съемки должны стартовать в начале 2024-го. Режиссером очередной части знаменитой франшизы выступит Дэвид Туи, который ответственен за прошлые эпизоды.





Напомним, первый фильм об антигерое в исполнении Вина Дизеля вышел в 2000 году под названием «Черная дыра». После этого вышли два сиквела – «Хроники Риддика» (2004) и «Риддик» (2012). Также по вселенной вышли две видеоигры The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay и The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena.





Пока актерский состав полностью не известен. Сценаристами новой части выступят сам режиссер, Джим Уит и Кен Уит.









Фото: YouTube