Литературный музей «ХХ век» в Петербурге представил зимнюю программу

29.12.2023
Гости и жители Санкт-Петербурга смогут посетить зимнюю программу Литературного музея «ХХ век». Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба учреждения.
Посетителей музея ждет выставка «Правда Востока», проект-впечатление «Читаем носом», а также традиционные встречи «Литературная среда», где гостям с новой стороны откроется творчество Михаила Зощенко.
Серия событий посвящается подвигу Ленинграда в годы Блокады. Так, посетителей музея ожидает выставка «Пулей и словом». На «Литературной среде» можно узнать о писателях и поэтах, которые воспели подвиг ленинградцев. Пешеходная экскурсия «Маршрут ленинградца» позволит участникам пройти путями жителей осажденного, но не сломленного города.
Юных посетителей ждет путешествие «Новогодний детектив, или когда часы 12 бьют». Также пройдет квест «Большая Регата», где гости узнают историю инопланетянина и расшифруют послание внеземной цивилизации, отметили в пресс-службе музея.
Фото: Пресс-служба Государственного литературного музея «XX век»