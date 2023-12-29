Предложения «улучшить» законопроект о сиротских произведениях не выдержали проверки на прочность

По словам Сергея Матвеева, поправки Комиссии по связи можно разделить на три блока. Во-первых, введение в законе понятия «бесхозяйного» произведения. Во-вторых, предложения, направленные на ограничение пределов лицензий. В-третьих, поправки, ограничивающие возможность сохранения справедливого размера авторского вознаграждения в случае длительного периода хранения средств. Все три блока не выдерживают критики сразу по нескольким основаниям.





Сторонники поправок, среди которых представители видеостриминга и ушедших с российского рынка музыкальных мейджоров, хотят заменить термин «сиротский» термином «бесхозяйный». При этом разрешить признавать таковым планируется лишь тот контент, с момента обнародования которого прошло 30 лет. Сделать это, по их мысли, может только орган государственной власти и лишь в тех случаях, когда ни один из соавторов не может быть установлен.





Как заявил один из идеологов поправок генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов, установить право признания сиротским за ФОИВом необходимо для того, чтобы избежать конфликта интересов: «Сейчас ГК возлагает на ОКУПы обязанность розыска авторов произведений. Нынешний же законопроект позволяет ему монетизировать сиротские произведения. В итоге - конфликт интересов. Чем меньше авторов ОКУП найдет, тем больший объем прав он сможет монетизировать».





Кроме того, сторонники поправок постоянно высказывают опасения, что ОКУПы попросту признают «сиротским» весь контент из недружественных стран на том основании, что у организации якобы не было возможности связаться с правообладателем, например, на основании формального письма по юридическому адресу российского представительства.





Авторитетные экспертные инстанции не поддерживают ни юридических подходов авторов поправок, ни их алармизма, отметил Сергей Матвеев.





«Термин «бесхозяйный» заимствован из вещного права. В вещном праве такому «бесхозяйному» объекту ищут хозяина, например, продают его на торгах. В сфере интеллектуального права подобный подход приняться не может в принципе. В случае сиротского произведения речи быт не может о смене владельца объекта. Законопроект лишь дает легальный механизм использования произведения с сохранением всех его имущественных интересов», — сказал Сергей Матвеев.





Не поддерживают они и идею о том, что в гражданские правоотношения могут вмешиваться органы публичной власти.





«На наделении функций управления правами органа государственной власти совсем недавно пыталось настоять Минэкономразвития. Однако эти предложения не был поддержаны на уровне Правительства России, как раз потому, что, органы публичной власти не должны вмешиваться в частно-правовые отношения. Что касается коллективного управления правами, то система и так, в соответствии с гражданским кодексом работает под контролем и надзором соответствующего министерства», — пояснил президент Федерации интеллектуальной собственности





Второй блок поправок был связан с ограничением лицензий для организаций, которые будут управлять правами на сиротские произведения. Инициаторы поправок предлагают разработать типовой лицензионный договор, который, в частности, исключал бы из управления право на переработку. Более того, предлагается ограничить использование контента только некоммерческими целям. По словам Сергея Матвеева, вероятно при подготовке ко второму чтению переработка будет ограничена целями локализации продукта, например, изготовления переводов и титров. Что же касается некоммерческого использования, то оно и сегодня вполне допускается согласно гражданскому законодательству – изъятия из авторского права хорошо известны. Для того чтобы разрешить некоммерческое использование сиротских произведений для научных, образовательных или информационных целей нужды в законопроекте нет.





Наконец, третий блок поправок связан с механизмами сохранения собранного за использование сиротских произведений вознаграждения.





«Коллеги предлагают исключить право инвестирования денежных средств, накапливаемых на номинальном счету, и установить, что такой счет может быть только в госбанке. Очевидно, что инфляция будет приводить к обесцениванию вознаграждения. Чтобы этого избежать, Минфин России предлагает включить ко второму чтению право Правительства РФ устанавливать перечень объектов для такого инвестирования – как это сделано в отношении любых схожих фондов, где средства граждан, а в данном случае авторов могут храниться длительное время до того, как будут востребованы», — отметил Сергей Матвеев.





Ко второму чтению ряд поправок предложены Центральным банком России, который исходит из необходимости сохранения конкуренции между банками за открытие номинальных счетов, на которых будет накапливаться вознаграждение в пользу неизвестных авторов.





Подводя итог, Сергей Матвеев заявил, что наибольшее число замечаний, по которым ведется работа содержится в заключении Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, который не так давно подробно рассмотрел законопроект.





«Голосовать нужно. Но нужно думать о репутации. Допустимо ли предлагать от лица РСПП нечто, что не соотносится с базовыми принципами интеллектуального права или выходит за пределы компетенции промышленников и предпринимателей, а лежит исключительно в зоне ответственности иных авторитетных, уполномоченных органов власти и организаций», — заключил он.