Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 31 декабря

Школьники, студенты и многодетные семьи смогут бесплатно побывать в Музее Победы в последнее воскресенье 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУК.





Вход в Музей Победы будет бесплатным для школьников, студентов и многодетных семей 31 декабря. Посетителям необходимо предоставить на кассе соответствующее удостоверение. Гости могут увидеть новогоднюю выставку, поучаствовать в праздничном квесте и написать письмо московскому Деду Морозу.





«31 декабря Музей Победы ждет посетителей до 16:00, кассы открыты до 14:00», — уточнили в музее.





В главном здании развернулась выставка «Новый год. Тыл приближает Победу». Посетители узнают о подготовке к встрече главного зимнего праздника во времена Великой Отечественной войны.





Также гости музея смогут осмотреть выставки «Преемники. По стопам отцов», «Без права на славу, во славу Державы», побывать в мультимедийном зале «Лица Победы», а также увидеть 3D-инсталляцию на куполе Зала Славы.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»