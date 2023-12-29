Музей-заповедник Рахманинова под Тамбовом за год принял в 1,5 раза больше посетителей

Около 300 тысяч человек посетили музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области в 2023 году. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе музея.





Посетителей «Ивановки» стало в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. В прошлом году музей-заповедник приняло около 200 тысяч гостей, приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





Также в «Ивановке» выросло количество проведенных экскурсий – с 4 до 5 тысяч. Посетителям представили около тысячи мероприятий. В 2022 году их было более 600.





В 2023 году музей-заповедник отпраздновал 150-летие Сергея Рахманинова. В рамках программы открывались передвижные выставки в Москве, Краснодаре, Тамбове. Главное культурное событие года Рахманинова – фестиваль «Весь Рахманинов». Мероприятие состоялось в Тамбовской области летом 2023 года.









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