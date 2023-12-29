В 2024 году в России пройдет 110 кинофестивалей

Министерство культуры России утвердило перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей в 2024 году.



Список состоит из 110 смотров.



«В Минкультуры России утвердили перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей 2024 года. В перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей вошло 110 киномероприятий», — указано в сообщении ведомства.



Сообщается, что показ фильмов на кинофестивалях, включенных в перечень, может проводиться без прокатных удостоверений в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».









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