Сборы якутского кино преодолели рекордную отметку в 100 млн рублей

Кассовые сборы якутского кино в 2023 году преодолели рекордную отметку в 100 миллионов рублей, передает пресс-центр Республики Саха (Якутия).



Отмечается, что в 2022 году выручка составила 73 млн рублей, в 2021 — 61 млн рублей. В 2023 году лидером по сборам стал фильм «Айта» Степана Бурнашева. До отзыва прокатного удостоверения фильм успел собрать 26 млн рублей.



«В уходящем году на экраны вышло 10 премьер, 8 из них окупились в прокате. Пальма первенства опять же у "Айты", которая была снята за 4,5 млн рублей. "Лоокуут и Ньургусун" с бюджетом 6 млн рублей собрал в прокате около 22 млн. Одна из декабрьских премьер — "Харчы. Иэстэбил" от Национальной вещательной компании "Саха", которая вышла 7 декабря и была снята за 2 млн рублей, заработала более 8 млн. 21 декабря начался прокат одной из самых ожидаемых в республике лент — комедии "Зина Леха-2. Новогодний маскарад", по оценкам экспертов, эта картина должна получить неплохие финансовые результаты», — говорится в сообщении пресс-центра.



Отмечается, что в течение 2023 года якутские фильмы в кинотеатрах посмотрели более 300 тысяч зрителей.



Гендиректор киносети «Экстра Синема» Петр Чиряев отметил, что росту выручки способствует открытие в республике новых кинозалов.









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