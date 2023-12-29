Народный артист РФ Сергей Карпов стал худруком Камерного театра в Воронеже

Новым художественны руководителем Камерного театра в Воронеже назначен и.о. ректора Воронежского государственного института искусств, народный артист РФ Сергей Карпов, сообщает пресс-служба регионального правительства.



«Народный артист России Сергей Карпов назначен новым художественным руководителем Воронежского Камерного театра. Сергей Викторович работает в сфере культуры 47 лет. Его колоссальный опыт и профессионализм принесут новый импульс развитию театрального искусства региона», — указано в сообщении.



Сергей Карпов исполняет обязанности ректора Воронежского государственного института искусств с 2021 года. Карпов с 1976 года является актером Воронежского академического театра драмы им. Кольцова, с 2011 по 2021 годы он руководил городским Дворцом творчества детей и молодежи. В 2004 году Сергей Карпов был удостоен звания народного артиста РФ.



Предыдущий художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков был уволен 21 ноября 2023 года.









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