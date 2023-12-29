Киркорова не лишат звания «народного артиста» из-за участия в скандальной вечеринке

«В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении ведомства.Заявление в Минкультуры было подано главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным. По мнению заявителя, участие Киркорова в мероприятии Ивлеевой порочат и дискредитируют «высокое звание».Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе «Мутабор». Гостям мероприятия предлагалось прийти «практически голыми». Фотографии с вечеринки, просочившиеся в Сеть, вызвали большой общественный резонанс.