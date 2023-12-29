Более 300 тысяч человек посетили выставки в рамках нацпроекта «Культура» в 2023 году

Выставки, организованные благодаря национальному проекту «Культура» в 2023 году, посетили свыше 300 тысяч человек.



Об этом говорится в сообщении Министерства культуры России, опубликованном в Telegram.



Отмечается, что восемь федеральных музеев представили свои масштабные выставки в 23 городах — от Луганска до Владивостока.



«Уникальные экспонаты из своих фондов в разные уголки нашей страны привозили Музей им. Рублева, РОСИЗО, Музей-заповедник «Кижи» и другие учреждения.



Самыми посещаемыми выставками в уходящем году стали «Василий Суриков» в Новосибирске, «Художник и сказка» в Нижнем Новгороде, «Василий Суриков» в Красноярске, «От Возрождения до модерна» в Уфе, «Донбасс — Россия: история и современность» в Казани, «Город золотой» в Петрозаводске.









Фото: t.me/mincultrussia