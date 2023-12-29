Посещаемость российских фильмов увеличилась более чем в два раза.



Об этом говорилось на пресс-конференции с участием министра культуры России Ольги Любимовой, председателя правительства Татьяны Голиковой и исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова.



«Национальная киносеть не просто не сократилась — она выросла. В 2023 году в стране действует 2278 кинотеатров и почти 6 тысяч залов», — указано в сообщении Ольги Любимовой, опубликованном в Telegram.



По словам министра, посещаемость российских фильмов увеличилась с 37,5 млн человек в 2021 году до более 90 млн в 2023.



«Авторское кино вызывает живой интерес у зрителей. В этом году 5 таких самых кассовых фильмов, созданных при нашей поддержке, посмотрели 5 млн человек. Сегодня доля национального контента — 72%, а совокупные сборы превысили 28 млрд рублей. Уверена, впереди нас ждут новые успехи российского кино», — сказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova