Московский музыкальный театр представит концерт в честь 165-летия Немировича-Данченко

Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко анонсировал концерт в честь 165-летия со дня рождения одного из основателей театра, режиссера и драматурга Владимира Немировича-Данченко.



«К памятной дате оперная труппа театра подготовила концерт "Лизистрата и другие героини В.И. Немировича-Данченко", в программу которого вошли сцены из произведений репертуара музыкальной студии Московского художественного театра и Музыкального театра им. В.И. Немировича-Данченко. Их жанровый диапазон необычайно широк: здесь и оперетта ("Дочь Анго" Шарля Лекока, "Перикола" и "Прекрасная Елена" Жака Оффенбаха), и музыкальная комедия ("Лизистрата" Аристофана с музыкой Рейнгольда Глиэра), и сочинения советских и зарубежных композиторов XX века, в числе которых, в частности, "Девушка из предместья" Мануэля де Фальи, "Тихий Дон" Ивана Дзержинского и "В бурю" Тихона Хренникова», — рассказали в театре.



На сцену в этот день выйдут солисты оперной труппы театра Екатерна Лукаш, Наталья Мурадымова, Полина Шароварова, Станислав Ли, Евгения Афанасьева, Кирилл Матвеев и другие.



В театре рассказали, что номера из классических опер «Травиата» и «Кармен» прозвучат в переводах, заказанным Немировичем-Данченко специально для своих постановок. На концерте также будут представлены архивные записи фрагментов из оперетты Робера Планкетта «Корневильские колокола» с участием Надежды Кемарской, оперы Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова», в которой главную роль сыграла Анна Тулубьева.









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