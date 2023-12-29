В Бенине открылся фестиваль российского кино

В Бенине открылся фестиваль российских фильмов.
Смотр открылся в городе Котону, передает
ТАСС.
По словам пресс-секретаря посольства РФ в Бенине Владимира Сернова, на показ пришли представители МИД Бенина, деловых кругов, деятели науки и культуры, выпускники советских и российских вузов, соотечественники.
Сернов отметил, что открывший показ фильм «Ледокол» Николая Хомерики вызвал живой интерес публики.
В программу смотра также вошли мультсериала «Маша и Медведь», советского приключенческого фильма «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна, российский боевик «22 минуты» Василия Серикова.
В программу фестиваля вошли также чаепитие и традиционные блюда русской кухни.
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