MusicAeterna Теодора Курентзиса даст серию концертов в Красноярском крае

В Красноярском крае пройдут концерты оркестра Теодора Курентзиса musicAeterna.



Серия концертов пройдет с 12 по 19 февраля 2024 года. Коллектив представит симфонические программы сочинений русских композиторов. Выступления пройдут в Красноярске и Норильске.



Первый концерт пройдет 12 февраля в Норильском Заполярном театре драмы имени В. Маяковского. В Конгресс-Холле Сибирского федерального университета 17 февраля выступит ансамбль солистов musicAeterna.



Оркестр musicAeterna выступит 18 и 19 февраля на сцене Большого зала Красноярской филармонии. В программу первого концерта войдут шедевры русской симфонической школы XIX-XX веков. Во второй программе — два симфонических шедевра XIX-XX столетий — «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова и Пятая симфония Сергея Прокофьева.



«За последние три года Красноярский край стал обязательной частью гастрольной карты musicAeterna. Концерты оркестра ежегодно проходят с ошеломительным успехом. При этом не остаются без внимания и северные территории региона. Этот год не станет исключением — помимо краевой столицы планируется выступление musicAeterna в Норильске», — рассказал генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.





Фото: Никита Чунтомов