Юлия Пересильд и Иван Янковский стали актерами года по версии «Киноитогов»

Стали известны имена актеров года по версии «Киноитогов». Проект проанализировал активности зрителей и оценки, которые они поставили на страницах фильмов, сериалов и актеров за 2023 год.





В расчет также принимались рейтинги. Лидеры были определены в нескольких номинациях. Так, актрисой года стала Юлия Пересильд, которая во время съемок фильма «Вызов» провела 12 дней на борту МКС. Также она снялась в роли царицы Елизаветы Петровны в картине «Императрицы» и матери Трубадура в новых «Бременских музыкантах».





Актером года назвали Ивана Янковского. Звание досталось ему благодаря проектам «Фишер», «Плейлист волонтера» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Следующая его громкая роль ожидается в «Преступлении и наказании».





Дарья Мороз победила в номинации «Трудоголик года» за телефильмы «Содержанки. Перезагрузка», «Жить жизнь», а также за первую режиссерскую работу в кино. Актриса также продолжает работать в театре и заседать в жюри телешоу «Фантастика».





«Трудоголиком года» года в 2022-м назвали Павла Прилучного. Сейчас актер получил «приз зрительских симпатий». В номинации «Ньюсмейкер 2023 года» победил Александр Петров.









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