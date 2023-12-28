Большой театр выразил соболезнования в связи со смертью балетмейстера Веры Боккадоро

Французский балетмейстер Вера Боккадоро ушла из жизни 23 декабря 2023 года. В Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) выразили соболезнования в связи с ее кончиной.





Вера Боккадоро много лет прожила в России и ставила балетные спектакли. Ученица Юрия Григоровича скончалась в возрасте 87 лет. В пресс-службе Большого театра выразили соболезнования от лица руководства и коллектива.





Балетмейстер стала олицетворением российско-французской дружбы, сообщили в ГАБТ. Боккадоро способствовала упреплению и развитию культурных связей двух стран. Народная артистка СССР Людмила Семеняка поделилась воспоминаниями о работе с ней.





«На ее спектаклях выросло много артистов. Многие годы ее балеты были в репертуаре Большого театра. Она большой друг и ученица Юрия Николаевича Григоровича. Я танцевала в ее балетах и дорожу этими воспоминаниями», — привели в пресс-службе слова Семеняки.





Дочь Боккадоро Наталия Редон отметила, что мать всю жизнь посвятила танцу. Карьера хореографа была самым тесным образом связана с Большим театром и Россией.





Похороны балетмейстера состоятся 3 января 2024 года в пригороде Парижа. Боккадоро предадут земле в городе Озуар-ла-Феррьер, где она жила последнее время.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва