Музей Мирового океана представил туристический маршрут «Философская тропа Канта»

Музей-заповедник «Мирового океана» (ММО) в Калининграде презентовал новый туристический маршрут. «Философская тропа Канта Sapere aude!» протяженностью около 7 километров начинается от «скамьи Канта».





Пресс-служба музея отметила, что открытие маршрута приурочено к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта, которое будет отмечаться в 2024 году. Жители и гости Калининграда могут проследовать по тропе самостоятельно, считывая специальные QR-коды с аудио- и текстовым сопровождением.





Начинается путешествие от «скамьи Канта» на набережной исторического флота на территории Музея Мирового океана. Тропа проходит по территории ММО к строящемуся корпусу «Планета Океан», зданию бывшей Янтарной мануфактуры. Завершается маршрут во Фридрихсбурских воротах в Калининграде.





Сотрудники музея ориентировались на сведения о прогулках Канта, жившего в Кенигсберге (Калининграде), когда составляли маршрут. Также они пользовались сведениями о том, какие знаковые места связаны с его именем и биографией.









Фото: «Скамья Канта» / YouTube