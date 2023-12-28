Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит выступит на концерте в России

Турецкий актер Бурак Озчивит выступит в России на двух мероприятиях в феврале. Киноконцерты «Музыка турецких сериалов» пройдут 20 и 21 февраля.





Пресс-служба проекта уточнила ТАСС , что мероприятия состоятся в Crocus City Hall и в БКЗ «Октябрьский». Сначала звезда турецких сериалов станет особым гостем киноконцерта в Москве. Затем Бурак Озчивит приедет в Санкт-Петербург. Здесь выступит Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева.





«Для особых поклонников творчества Озчивита в обоих городах будет организована фан-встреча сразу после концерта, на которой можно будет взять автограф у артиста и сфотографироваться со звездой», — отметили в пресс-службе проекта.





Актер известен по участию в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман». Во время пребывания в Москве артист поделится своим опытом работы, расскажет истории, связанные со съемками, а также ответит на вопросы телеведущего Вячеслава Макарова.









Фото: YouTube