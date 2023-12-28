Торжественное закрытие Года педагога и наставника прошло на выставке-форуме «Россия»

Торжественное закрытие Года педагога и наставника состоялось на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.





В торжественной церемонии также приняли участие зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Министр культуры рассказала подробности в своем Telegram-канале





«Каждый раз, когда мы вспоминаем о наших учителях, то думаем о них как о членах своей семьи. С ними провели большое количество времени, переняли опыт и мастерство. И в этом году мы хотели поблагодарить педагогов за их крайне важный труд», — отметила Ольга Любимова.





Министр культуры отметила, что российское творческое трехступенчатое образование – уникальное в мире. Роль наставничества в нем занимает особое место. Мастер передает свой опыт, традиции творческой школы, а ученик их вбирает, хранит и затем передает своим ученикам.





Ольга Любимова напомнила, что в уходящем году музеи России провели ряд тематических выставок и проектов. Минкультуры поддержало производство 13 фильмов на тему роли учителя в становлении ребенка. Ольга Любимова выразила надежду на то, что каждый педагог придет на них со своим классом. В заключение министр поблагодарила российских педагогов, пожелала им сил и здоровья.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой