В Московском доме музыки пройдет концерт к юбилею Александры Пахмутовой

Большой детский хор имени В. С. Попова даст концерт 20 января 2024 года. Мероприятие приурочено к 95-летнему юбилею композитора Александры Пахмутовой.





Представитель Большого детского хора имени Попова сообщила «Культуре» о предстоящем концерте. Александра Пахмутова посвятила коллективу не одну песню. Композитор за более чем 50 лет дружбы провела с хором десятки и сотни концертов.





«Созданию многих песен для хора мы, современные композиторы, обязаны Виктору Попову. Конечно, он сейчас бы очень удивился, услышав мои слова: он великий музыкант, великий хормейстер», — делится Пахмутова.





Большой детский хор посвятит любимому композитору концерт-приношение. В программе прозвучат «Кто пасется на лугу», «Жили-были», «Песенка о смешном человечке», «Наш букварь» и другие песни Пахмутовой. На сцену Светлановского зала выйдут и самые юные исполнители 5-7 лет.





Также зрители услышат «Трус не играет в хоккей», «Улица мира». Артисты исполнят цикл на стихи Сергея Есенина и многое другое.









Фото: Пресс-служба БДХ Попова