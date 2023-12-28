Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге. В Театре имени Ленсовета назвали причину.





Ряд СМИ 28 декабря опубликовал сообщения о госпитализации Михаила Боярского. В Театре Ленсовета рассказали РИА Новости , что артист в настоящее время проходит плановое обследование.





«Он уже сегодня будет дома», — уточнила собеседница агентства.





В конце ноябре стало известно, что Михаил Боярский был госпитализирован. В начале декабря артиста выписали из Мариинской больницы.





Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский в комментарии ТАСС уточнял, что его отец перенес инфаркт. В Театре имени Ленсовета тогда объявили — спектакли с участием артиста 31 декабря и 2 января состоятся.









Фото: АГН Москва